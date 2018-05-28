"الخدمات البيطرية " تضع اشتراطات لنقل الحيوانات المعدة للذبيح داخل المحافظة

كتب عز النوبى

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية عددا من الاشتراطات التى يجب مراعاتها عند نقل الحيوانات الحية المعدة للذبيح داخل الجمهورية من بينها فحص الحيوان وخلوة من الأمراض، وعدم تحميل الحيوانات الجريحة والعمياء التى لا تستطيع التحرك.

وأوضح تقرير للزراعة، أن الاشتراطات تتضمن عدم نقل الحيوانات فى الفترة الاخيرة من العشار والحيوانات حديثة الولادة، وتجميع الحيوانات لنفس النوع والحجم مع بعضها، والفصل بين الحيوانات ذات القرون والأخرى عديمة القرون، والفصل بين الذكور والإناث ووقف تطعيم الحيوان قبل عملية النقل من 4 إلى 6 ساعات.

أما الاشتراطات التى يجب مراعاتها فى وسيلة النقل تتمثل فى أن تؤمن وسيلة النقل الحماية من الطقس الردئ والحر الشديدين، ويجب أن تكون الأرضيات غير زلقة لأحداث توازن للحيوانات عند الوقوف، وتحوي وسيلة النقل فواصل لعزل الحيوانات عن بعضها ، ويجب أن تكون التهوية جيدة، وان تحتوي على مياه صالحة للشرب ومؤن لتغذية الحيوان فى حالة السفر لمسافة تزيد عن 14 ساعة.

اما الاشتراطات الواجب توفرها للقائمين على عملية النقل فهي أن يكونوا مدربين على التعامل ومعرفة سلوكيات الحيوان، ويجب عليهم معرفة أماكن الاستراحات المخصصة للحيوانات فى حالات السفر لمسافات طويلة، على أن يتم وضع خطة طوارئ للرحلة وأن يكون القائمون على عملية النقل على دراية كاملة بنوع الحيوان واحتياجاته من الماء والعلف وأن يكونوا على علم بالنقاط البيطرية خلال خط سير الرحلة، وأن يتم التدريب على عملية التحميل والتفريغ.