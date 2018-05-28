video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الكورية الجنوبية: العلاقات مع اليابان تشهد ركودا كبيرا

الإثنين، 28 مايو 2018 08:36 ص
الخارجية الكورية الجنوبية: العلاقات مع اليابان تشهد ركودا كبيرا رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الاثنين، أن العلاقات مع اليابان تشهد ركودا كبيرا ويتعين على حكومة بلادها تعزيز التبادلات بين الشعبين إلى جانب الإصرار على حقوقها فى قضايا التاريخ.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزيرة قولها إن عدد السياح اليابانيين القادمين إلى كوريا الجنوبية تراجع بشكل كبير الأمر الذى يظهر ركود العلاقات بين البلدين، مضيفة أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا بسبب قضايا التاريخ.

ودعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إلى وضع التدابير المبتكرة والجيدة لتنشيط العلاقات بين البلدين والتبادلات الثقافية والبشرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليابان يعتزم إلغاء زيارته إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

كوريا الجنوبيه

اليابان

سول

الخارجيه الكوريه الجنوبيه




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة