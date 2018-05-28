الخارجية الكورية الجنوبية: العلاقات مع اليابان تشهد ركودا كبيرا

سول (أ ش أ)

اعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الاثنين، أن العلاقات مع اليابان تشهد ركودا كبيرا ويتعين على حكومة بلادها تعزيز التبادلات بين الشعبين إلى جانب الإصرار على حقوقها فى قضايا التاريخ.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزيرة قولها إن عدد السياح اليابانيين القادمين إلى كوريا الجنوبية تراجع بشكل كبير الأمر الذى يظهر ركود العلاقات بين البلدين، مضيفة أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا بسبب قضايا التاريخ.

ودعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إلى وضع التدابير المبتكرة والجيدة لتنشيط العلاقات بين البلدين والتبادلات الثقافية والبشرية.