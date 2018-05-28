الجيش الأردنى يقبض على شخصين حاولا التسلل للأراضى السورية للالتحاق بداعش

عمان (أ ش أ)

أعلن الجيش الأردنى، اليوم الاثنين، القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضى الأردنية إلى الأراضى السورية بقصد الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى.

وصرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود الأردنية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق والمتابعة مع مديرية الأمن العسكرى ألقت مساء أمس القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضى الأردنية إلى الأراضى السورية بقصد الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى.

وأضاف المصدر، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، انه تبين لدى التحقيق الأولى مع المتسللين، أنهما مقتنعان بأفكار التنظيم، واتفقا على تنفيذ عمليات طعن والاعتداء على رجال الأمن والقيام بعمليات تخريب من خلال استخدام المولوتوف، حيث تم تسليمهما إلى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق معهما ومعرفة الجٍهات التى تقف خلف نشر هذه الأفكار والتغرير بهذه الفئة واستغلالها لتنفيذ أجندة التنظيم ونشر أفكاره المتطرفة.