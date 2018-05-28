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التخطيط: استكمال قواعد بيانات العاملين أهم محاور استراتيجية الجهاز الإدارى

الإثنين، 28 مايو 2018 11:23 ص
التخطيط: استكمال قواعد بيانات العاملين أهم محاور استراتيجية الجهاز الإدارى استراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالدولة
كتب- مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافاً،  يشير إلى أهم محاور استراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تتمثل فى استكمال قواعد بيانات العاملين بالدولة، وبرنامج إعداد القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر والذى يستهدف تخريج 1500 كادر بحلول 2020.
 
كما أوضح الأنفوجراف المنشور أنه من ضمن المحاور توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية من خلال ارسال مبتعثين من الجهاز الإدارى للحصول على شهادات عليا.
 
هذا إلى جانب برنامج تدريب المدربين لعدد تسعون مدرب بالتعاون مع جايكا على نظام ورش العمل اليابانية BK، بالإضافة إلى إعداد موقع تدريب الموظفين الحكوميين عن بعد (Training Platform)، والإعداد لحملة "موظف حكومى وافتخر" والتى هدفها البحث عن الكفاءات داخل الجهاز الإدارى والعمل على اظهارها.
 
وعن منظومة التدريب فى مصر، قالت الدكتورة  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتى تضم محاور رئيسية هى تدريب الموظفين الجدد فى الجهاز الإدارى للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفى للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات.
 
وأضافت:" لأول مرة تطرح الحكومة المصرية برنامج للموظفين على المعاش بعنوان " بداية جديدة" يقدم لهم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء، بالإضافة إلى رسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد البرنامج فى إمكانية اكتشاف الكفاءات منهم للاستعانة بهم كخبراء متخصصين في المجالات المختلفة.
 
كما أوضحت "السعيد"، أنه تم استحداث مجموعة من الجوائز مثل جائزة المنفذ الحكومى المتميز، وجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الموظف المتميز، وجائزة المدير المتميز، وجائزة الفكرة أو التطبيق المتميز، وهى كلها جوائز تشرف عليها لجنة استشارية تضم كفاءات من خارج الجهاز الإدارى.
 
وأشارت إلى أنه من أجل أن يتم وضع كل تلك البرامج فى إطار مؤسسى للقضاء على العشوائية فى التدريب، جاء إعلان رئيس الجمهورية بإنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر.
 
 
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استراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالدولة

 


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