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الأمين العام لحلف الناتو يلقى كلمة أمام الجمعية البرلمانية فى بولندا

الإثنين، 28 مايو 2018 12:17 م
الأمين العام لحلف الناتو يلقى كلمة أمام الجمعية البرلمانية فى بولندا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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ألقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج كلمة خلال دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى فى العاصمة البولندية وارسو.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسىأعلن أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل لمجلس "روسيا - الناتو" فى 31 مايو الجارى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ستولتنبرج قوله "تحدثنا بالفعل عن أوكرانيا والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر والتدريبات العسكرية، ويجب أن نتحكم بعلاقاتنا مع روسيا من أجل تجنب إخراج الأحداث عن السيطرة".

وأكد مصدر دبلوماسى، فى وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يعول على عقد اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" على مستوى السفراء قبل قمة الحلف فى شهر يوليو.

يذكر أن مجلس "روسيا - الناتو"، يعتبر هيئة رئيسية ومنتدى لتطوير التعاون وتنسيق الأعمال السياسية العسكرية بين روسيا والدول الأعضاء فى حلف الناتو، وتم تأسيس هذا المجلس فى 28 مايو 2002. 


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