الأزهر يقيم مائدة إفطار للطلاب غير المقيمين بالمدينة الجامعية

أقامت مشيخة الأزهر، اليوم الإثنين، مائدة دائمة لإفطار الطلاب غير المقيمين بالمدن الجامعية بجوار كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمدينة نصر، وتستمر المائدة يوميًّا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وكان د. عباس شومان، وكيل الأزهر، قام بمتابعة تنفيذ تكليفات فضيلة الإمام الأكبر وتنفيذ المائدة بدءًا من اليوم، حيث تفقد المكان المعد لها واطمأن على إعداد المكان بالصورة المناسبة التى تليق بأبناء الأزهر الشريف.