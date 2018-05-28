الأحزاب السياسية التونسية تخفق فى التوصل لاتفاق بشأن تعديل حكومى

تونس (رويترز)

قالت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية فشلت فى التوصل إلى اتفاق حول تعديل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، فى خطوة قد تزج بالبلاد فى براثن أزمة سياسية.

وبعد أسابيع من المفاوضات حول مصير حكومة الشاهد لم تصل الأحزاب لأى اتفاق وأعلن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى تعليق المفاوضات التى تعرف باسم "قرطاج2".

وطالب حزب نداء تونس وهو حزب رئيس الوزراء بضرورة إقالة كل حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها فى إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مخيف.

ويدعم اتحاد الشغل القوى مطلب نداء تونس بينما يرفض حزب النهضة المساس برئيس الحكومة ويقول إن التغيير الشامل سيضرب الاستقرار السياسى.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية للصحفيين "الرئيس قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج2 بعد عدم الوصول لاتفاق".

وقال نورالدين الطبوبى الأمين العام لاتحاد الشغل "الفشل كان بسبب تعنت بعض الأطراف ونحن اليوم لم نعد ملزمين بأى شىء".

من ناحيته قال راشد الغنوشى زعيم النهضة إن حزبه يدعم تعديلا جزئيا ولكن لا يمكن أن يقبل بتغيير الحكومة لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسى.

وأضاف "النهضة قدمت عديد التنازلات فى السابق ولكن لمصلحة البلاد لا ترى داعيا لتغيير كامل الحكومة التى تحتاج الاستقرار فى هذا الظرف الحساس".

وعدم الوصول لاتفاق هو أول ضربة لسياسة التوافق بين الحزبين الرئيسيين النهضة ونداء تونس وقد يلقى البلاد فى أتون أزمة سياسية تضاف للأزمة الاقتصادية الحادة.

وقال كمال مرجان رئيس حزب المبادرة لرويترز "الفشل فى الوصول لاتفاق يجعل البلاد فى انقسام حقيقى وتوتر كبير ويهدد بأزمة مما قد يجعل حكومة الشاهد فى وضع ضعف خصوصا فى موضوع الإصلاحات الاقتصادية".