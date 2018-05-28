video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأحزاب السياسية التونسية تخفق فى التوصل لاتفاق بشأن تعديل حكومى

الإثنين، 28 مايو 2018 03:37 م
الأحزاب السياسية التونسية تخفق فى التوصل لاتفاق بشأن تعديل حكومى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (رويترز)
إضافة تعليق

قالت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية فشلت فى التوصل إلى اتفاق حول تعديل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، فى خطوة قد تزج بالبلاد فى براثن أزمة سياسية.

وبعد أسابيع من المفاوضات حول مصير حكومة الشاهد لم تصل الأحزاب لأى اتفاق وأعلن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى تعليق المفاوضات التى تعرف باسم "قرطاج2".

وطالب حزب نداء تونس وهو حزب رئيس الوزراء بضرورة إقالة كل حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها فى إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مخيف.

ويدعم اتحاد الشغل القوى مطلب نداء تونس بينما يرفض حزب النهضة المساس برئيس الحكومة ويقول إن التغيير الشامل سيضرب الاستقرار السياسى.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية للصحفيين "الرئيس قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج2 بعد عدم الوصول لاتفاق".

وقال نورالدين الطبوبى الأمين العام لاتحاد الشغل "الفشل كان بسبب تعنت بعض الأطراف ونحن اليوم لم نعد ملزمين بأى شىء".

من ناحيته قال راشد الغنوشى زعيم النهضة إن حزبه يدعم تعديلا جزئيا ولكن لا يمكن أن يقبل بتغيير الحكومة لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسى.

وأضاف "النهضة قدمت عديد التنازلات فى السابق ولكن لمصلحة البلاد لا ترى داعيا لتغيير كامل الحكومة التى تحتاج الاستقرار فى هذا الظرف الحساس".

وعدم الوصول لاتفاق هو أول ضربة لسياسة التوافق بين الحزبين الرئيسيين النهضة ونداء تونس وقد يلقى البلاد فى أتون أزمة سياسية تضاف للأزمة الاقتصادية الحادة.

وقال كمال مرجان رئيس حزب المبادرة لرويترز "الفشل فى الوصول لاتفاق يجعل البلاد فى انقسام حقيقى وتوتر كبير ويهدد بأزمة مما قد يجعل حكومة الشاهد فى وضع ضعف خصوصا فى موضوع الإصلاحات الاقتصادية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

الاتحاد التونسى للشغل ينسحب من مفاوضات وثيقة "قرطاج ٢"

الرئيس التونسى يشارك فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس غدًا

تونس

اخبار تونس

الحكومه التونسيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة