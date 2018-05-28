أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 28-5-2018

كتب مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 28-5-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، جاء فى مقدمتها ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات، علاوة على إعلان وزارة قطاع الأعمال عن طرح 4% من الشرقية للدخان بالبورصة.



ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات و820 مليون جنيه قيمة التداول

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 949.534 مليار جنيه. وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 820 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.03%، والعرب على 16.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.95%.

هشام طلعت مصطفى: سنعلن عن مشروع عقارى جديد خلال من 5 إلى 6 أشهر

قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجموعته تجرى دراسات لمشروعات جديدة وستعلن عن مشروع عقارى خلال من 5 إلى 6 أشهر. وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى، لإعلان التحالف الثلاثى بين مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرمس ومؤسسة جيمس التعليمية لتطوير المدارس، على أن المجموعة لديها منهج لتطوير المدارس بالمدن الجديدة، سواء القائمة بالفعل مثل الرحاب ومدينتى والتى تقوم بإنشائها مستقبلا.

مصر تسدد 40 مليون دولار من مستحقات دانة غاز الإماراتية

تسلمت شركة دانة غاز الإماراتية، العاملة فى مجال الغاز الطبيعى فى منطقة الشرق الأوسط، 40 مليون دولار أمريكى من مستحقاتها المترتبة على الحكومة المصرية. وأعلنت الشركة فى بيان لها اليوم، إنه بذلك وصل مجموع المستحقات التى تلقتها الشركة من مصر خلال عام 2018 إلى 88.8 مليون دولار.

قطاع الأعمال: الموافقة على طرح نسبة 4% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصةتصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فى هذا الشأن. أكد الوزير، فى بيان اليوم، أن طرح هذه النسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان يأتى فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية فى إدارة تلك الشركات.

طلعت مصطفى: على الدولة توجيه المطوريين العقاريين للمشروعات الأقل دخلا - صور

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، أن الدولة يجب أن تضع آلية لتوجيه المطورين العقاريين للعمل بالمشروعات العقارية الموجهة الأقل دخلا. وأضاف مصطفى، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان التحالف الثلاثى بين مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرمس ومؤسسة جيمس التعليمية لتطوير المدارس، أن السوق العقارى لم يصل لحالة التشبع بالنسبة للمشروعات العقارية للشريحة المرتفعة، لكن يجب توجيه المطورين العقاريين للمشروعات الموجهة الأقل دخلا. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: الاكتشافات الأخيرة تحول مصر لمصدر صافيا للغاز قال تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى مصر أدت إلى تجدد الاهتمام بين المستثمرين الأجانب للعمل فى قطاع البترول والغاز فى مصر، وهو ما يسمح لمصر أن تصبح مصدرا صافيا مرة أخرى على المدى المتوسط. وبحسب التقرير فإن مصر كانت مصدرا صافيا للغاز المسال قبل عام 2011، لكنها تحولت بعد ذلك إلى مستورد صافى للغاز فى عام 2015 نتيجة لنمو الطلب المحلى وانخفاض مستويات الإنتاج الذى وصل لـ4 مليارات قدم مكعب يوميا، بانخفاض يقدر بـ31% خلال الفترة من 2012 – 2016، مما اضطر مصر لاستيراد شحنات من الغاز المسال تقدر بنحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا .

منصة التعليم بـ"هيرميس" تستحوذ على محفظة مدارس باستثمارات مليار جنيه

أعلنت منصة الاستثمار فى التعليم التابعة لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن إبرام اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة من المدارس باستثمارات مليار جنيه، حيث ستقوم "جيمس للتعليم" بتشغيل وإدارة المدارس.



وزير الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و880 ألف طن

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية أخذت خطوات هامة من أجل تشجيع فرص الاستثمار، خاصة فى مجال الزراعة وزيادة الاستثمارات لاسيما فى مجال التكثيف المستدام للزراعة وخفض الفاقد من الغذاء وتحسين مستوى الأغذية وسلامتها.