video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 28-5-2018

الإثنين، 28 مايو 2018 10:06 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 28-5-2018 هشام طلعت مصطفى
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 28-5-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، جاء فى مقدمتها ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات، علاوة على إعلان وزارة قطاع الأعمال عن طرح 4% من الشرقية للدخان بالبورصة.


ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات و820 مليون جنيه قيمة التداول

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 949.534 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 820 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.03%، والعرب على 16.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.95%.
 
 

هشام طلعت مصطفى: سنعلن عن مشروع عقارى جديد خلال من 5 إلى 6 أشهر

قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجموعته تجرى دراسات لمشروعات جديدة وستعلن عن مشروع عقارى خلال من 5 إلى 6 أشهر.

 
وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى، لإعلان التحالف الثلاثى بين مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرمس ومؤسسة جيمس التعليمية لتطوير المدارس، على أن المجموعة لديها منهج لتطوير المدارس بالمدن الجديدة، سواء القائمة بالفعل مثل الرحاب ومدينتى والتى تقوم بإنشائها مستقبلا.
 

مصر تسدد 40 مليون دولار من مستحقات دانة غاز الإماراتية

تسلمت شركة دانة غاز الإماراتية، العاملة فى مجال الغاز الطبيعى فى منطقة الشرق الأوسط، 40 مليون دولار أمريكى من مستحقاتها المترتبة على الحكومة المصرية.

وأعلنت الشركة فى بيان لها اليوم، إنه بذلك وصل مجموع المستحقات التى تلقتها الشركة من مصر خلال عام 2018 إلى 88.8 مليون دولار.
 

قطاع الأعمال: الموافقة على طرح نسبة 4% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصةتصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فى هذا الشأن.
 
أكد الوزير، فى بيان اليوم، أن طرح هذه النسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان يأتى فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية فى إدارة تلك الشركات.
 

طلعت مصطفى: على الدولة توجيه المطوريين العقاريين للمشروعات الأقل دخلا - صور

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، أن الدولة يجب أن تضع آلية لتوجيه المطورين العقاريين للعمل بالمشروعات العقارية الموجهة الأقل دخلا.

 

وأضاف مصطفى، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان التحالف الثلاثى بين مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرمس ومؤسسة جيمس التعليمية لتطوير المدارس، أن السوق العقارى لم يصل لحالة التشبع بالنسبة للمشروعات العقارية للشريحة المرتفعة، لكن يجب توجيه المطورين العقاريين للمشروعات الموجهة الأقل دخلا.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: الاكتشافات الأخيرة تحول مصر لمصدر صافيا للغاز
 
 

قال تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى مصر أدت إلى تجدد الاهتمام بين المستثمرين الأجانب للعمل فى قطاع البترول والغاز فى مصر، وهو ما يسمح لمصر أن تصبح مصدرا صافيا مرة أخرى على المدى المتوسط.

وبحسب التقرير فإن مصر كانت مصدرا صافيا للغاز المسال قبل عام 2011، لكنها تحولت بعد ذلك إلى مستورد صافى للغاز فى عام 2015 نتيجة لنمو الطلب المحلى وانخفاض مستويات الإنتاج الذى وصل لـ4 مليارات قدم مكعب يوميا، بانخفاض يقدر بـ31% خلال الفترة من 2012 – 2016، مما اضطر مصر لاستيراد شحنات من الغاز المسال تقدر بنحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
 

منصة التعليم بـ"هيرميس" تستحوذ على محفظة مدارس باستثمارات مليار جنيه

أعلنت منصة الاستثمار فى التعليم التابعة لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن إبرام اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة من المدارس باستثمارات مليار جنيه، حيث ستقوم "جيمس للتعليم" بتشغيل وإدارة المدارس.

 

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية أخذت خطوات هامة من أجل تشجيع فرص الاستثمار، خاصة فى مجال الزراعة وزيادة الاستثمارات لاسيما فى مجال التكثيف المستدام للزراعة وخفض الفاقد من الغذاء وتحسين مستوى الأغذية وسلامتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 20-5-2018..الحكومة تستهدف خفض البطالة لـ8.5%

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 21-5-2018

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 22-5-2018.. ايرادات قناة السويس ترتفع

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 26-5-2018

اخبار الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصرى اليوم

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة