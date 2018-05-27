4 قتلى فى تبادل لإطلاق النار جنوب غرب باكستان

كويتا (أ ف ب)

قُتل شرطيان ومسلحان فى تبادل لإطلاق النار مساء الأحد فى مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، بحسب ما اعلن مسئولون.

وحدث إطلاق النار قرابة موعد الإفطار عندما أطلق مسلحان كانا على متن دراجة نارية النار على شرطيى مرور ما أدى إلى مقتلهما.

وهرع جنود كانوا فى دورية فى المنطقة إلى الموقع بعد سماعهم إطلاق النار.

وقال المسؤول فى الشرطة عبد الرزاق شيما لوكالة فرانس برس، "ردوا على مطلقى النار بالمثل وقتلوهما على الفور".

وقال المتحدث إن مسلحا آخر كان على متن دراجة نارية ثانية جرح خلال الاشتباك وتمكن من الفرار.

وأكد غلام على بلوش وزير داخلية إقليم بلوشستان وكبرى مدنه كويتا إطلاق النار معلنا عن مكافأة مالية قدرها مليون روبيه (8644 دولارا) لمن يقدم معلومات عن المسلحين، ولم تتبن أى جهة الهجوم.

وبلوشستان الواقعة على الحدود بين إيران وأفغانستان غنية بالنفط والغاز إلا أنها تعانى من تمرد إسلامى وعنف مذهبى بين المسلمين السنة والشيعة، إضافة إلى حركة انفصالية.

وتعتبر بلوشستان كبرى الأقاليم الباكستانية الأربع، لكن سكانها البالغ عددهم نحو 7 ملايين شخص يقولون إنهم لا يحصلون على حصة عادلة من ثروتها الكبيرة من الغاز والمعادن.