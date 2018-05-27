3.4 مليون شخص يسجلون أسماءهم للتصويت فى الانتخابات الأفغانية

كابول (أ ش أ)

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة فى أفغانستان، اليوم الأحد، أن نحو 3.4 مليون شخص سجلوا أسماءهم للتصويت فى الانتخابات المقررة شهر أكتوبر المقبل.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن اللجنة قرار تمديد مدة التسجيل لـ 10 أيام إضافية.

كانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان (يوناما) حذرت من زيادة الهجمات على مواقع تسجيل الناخبين فى أفغانستان، حيث تستعد البلاد لانتخابات برلمانية من المقرر أن تجرى فى أكتوبر المقبل.

وسجلت البعثة نحو 23 حادثًا متعلقًا بالانتخابات، من بين ذلك هجمات منسقة على مواقع تسجيل الناخبين منذ 14 أبريل الماضى، وهى فترة بداية عملية التسجيل.