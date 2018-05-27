وفاة أحد المصابين بالإيبولا فى الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، وفاة أحد الأشخاص بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المؤكدة بهذا المرض إلى 12 شخصا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن الوفاة حدثت بأحد المناطق الريفية بإقليم آكواتير شمال غرب الكونغو الديمقراطية، والذب توجد فيه 4 حالات أخرى يشتبه فى إصابتها بإيبولا.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية الكونغولية غدا الإثنين، حملة تطعيم ضد المرض فى المناطق الريفية بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا فس الكونغو الديمقراطية يبلغ 35 حالة.