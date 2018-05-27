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نائب الرئيس الأمريكى: العقوبات باقية على فنزويلا حتى عودة الديمقراطية

الأحد، 27 مايو 2018 08:18 ص
نائب الرئيس الأمريكى: العقوبات باقية على فنزويلا حتى عودة الديمقراطية مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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أكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على فنزويلا على الرغم من إفراج كاراكاس عن المواطن الأمريكى جوش هولت الذى كان محتجزا فى سجونها بتهم تتعلق بالتجسس وحيازة أسلحة.

وقال بنس ـ فى تغريدة على حسابه فى "تويتر" حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد ـ "سعيد بعودة جوش هولت إلى منزله مع أسرته والعقوبات باقية إلى حين عودة الديموقراطية إلى فنزويلا".

وتمت عملية إطلاق سراح هولت وزوجته غداة لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى كاراكاس الجمعة الماضية.

واعتقل هولت وزوجته فى عام 2016 بكاراكاس، ووجهت لهما السلطات الفنزويلية تهمة إخفاء أسلحة والتجسس.

 

 


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ترامب

العقوبات باقية

فنزويلا

عودة الديمقراطية




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