موجز أخبار 10 مساء.. الرئيس يطمئن المصريين: صلاح أقوى من الإصابة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأكد أنه تواصل مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، للاطمئنان على صحته فوجد أنه بطلا كما توقعه وأقوى من الإصابة.

الرئيس السيسى: تواصلت مع محمد صلاح ووجدته بطلا أقوى من الإصابة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تواصل مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، للاطمئنان على صحته فوجد أنه بطلا كما توقعه وأقوى من الإصابة.

حارس ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل بعد فضيحة دورى أبطال أوروبا

تلقى الألمانى لوريس كاريوس، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزى، تهديدات بالقتل من الجماهير بعد الأخطاء الفادحة التى أدت لخسارة الريدز لنهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3/1، مساء أمس السبت، على الملعب الأوليمبى فى العاصمة الأوكرانية "كييف".

شارك بالرأى.. حملة اليوم السابع للمطالبة بإيقاف راموس بعد تعمده إصابة صلاح

يدعو "اليوم السابع " قرائه الأعزاء للمشاركة فى حملته من أجل توقيع أقصى عقوبة على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بعد تعمده إصابة محمد صلاح لإخراجه من المباراة خاصة بعد المستوى الكبير الذى قدمه اللاعب المصرى ، وأدى إلى سيطرة ليفربول على المباراة فى أول نصف ساعة .

وفاة على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق عن عمر 83 عامًا

نعت جامعة عين شمس، فى بيان لها، وفاة الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية بمستشفى دار الفؤاد عصر اليوم عن عمر يناهز 83 عاما .

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رفع رجل الأعمال الأمريكى إليوت برويدى، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهورى ومقرب من الرئيس ترمب، دعوى قضائية جديدة ضمن سلسلة دعاواه ضد المسؤولين فى قطر، متهما إياهم باختراق بريده الإلكترونى وتسريب رسائل له.

15 ألف كيلو من لحوم الهدى والأضاحى بالسعودية تصل قطاع غزة

استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، وصلت اليوم الأحد شحنة تقدر بـ 15 ألف كيلو جرام من لحوم الهدى والأضاحى عبر ميناء " ضبا – سفاجا" باتجاه معبر رفح الحدودى لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

تعرف على موعد الإمساك والسحور والإفطار فى اليوم الثانى عشر لشهر رمضان

ينشر "اليوم السابع" موعد الإمساك والسحور والإفطار فى اليوم الثانى عشر من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

تعطل موقع مديرية التعليم بالجيزة بسبب ضغط نتيجة الشهادة الإعدادية

توقف موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن العمل لأكثر من مرة، وكان من المقرر أن يعرض الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية التى اعتمدها محافظ الجيزة اليوم.

دقت ساعة الامتحان.. "التعليم" تعقد لقاء مع رؤساء لجان الثانوية العامة غدا عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة آلية إدارة الاختبارات.. ورئيس الامتحانات: بحث توقيت دخول الطلاب وفتح مظاريف الأسئلة وطريقة توزيع البوكليت

بدأ العد التنازلى لامتحانات الثانوية العامة، حيث يفصلنا قرابة الـ5 أيام فقط، فيما أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة استعدت للامتحانات حيث تم تسفير جزء من الأسئلة فى إطار الانتهاء من الخطوات التى تسبق انطلاق الاختبارات، موضحا أنها مؤمنة فى مراكز التوزيع بالمديريات التعليمية على أعلى مستوى من قبل الجهات الأمنية.

"الصحة": 4.1 % من المصريين يتعاطون قنب مخدرة.. وكل 7 أشخاص بينهم سيدة مدمنة.. وتؤكد: 62% من العمال المهرة و27% من التجار يتعاطون الفودو.. و"الصحة النفسية" تحدد 7 أعراض تمكن من كشف المتعاطين

كشفت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن نسبة تعاطى القنب المخلقة 4.1 % بين المصريين حيث مثل نسبة تعاطى الحشيش 3.7 % البانجو 1.35 % والفودو 0.2 % أما نسب تعاطى الأفيونات فبلغت 3.1 % .





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