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الأحد، 27 مايو 2018 03:06 م
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مقتل 4 أشخاص فى اشتباكات عرقية على الحدود بين الصومال وإثيوبيا

الأحد، 27 مايو 2018 02:13 م
مقتل 4 أشخاص فى اشتباكات عرقية على الحدود بين الصومال وإثيوبيا الصومال
أ ش أ
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قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون فى اشتباكات عرقية بين الجالية الصومالية وجماعة أورومو العرقية فى أثيوبيا على الحدود بين البلدين.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأحد أن الاشتباكات بدأت أمس السبت بعدما قامت مجموعات من الجماعتين العرقيتين بإحراق منازل فى المنطقة الواقعة على الحدود بين الصومال وإثيوبيا.


وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إحراق أكثر من 250 منزلاً خلال الهجمات المتبادلة، واضطر آلاف السكان الذين يعيشون على الحدود بين الدولتين إلى ترك منازلهم.مشيرة إلى أن مسلحين من الجماعتين اشتركوا فى تلك الاشتباكات التى أدت إلى إصابات فى كلا الطرفين.


يذكر أن الجالية الصومالية وجماعة الأورومو يتشاركون السكن فى منطقة يبلغ طولها حوالى 900 أميال على الحدود المشتركة بين إثيوبيا والصومال.

 


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