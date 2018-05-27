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مظاهرات مؤيدة للرئيس البرازيلى السابق فى أكثر من 70 مدينة

الأحد، 27 مايو 2018 08:30 م
مظاهرات مؤيدة للرئيس البرازيلى السابق فى أكثر من 70 مدينة الرئيس البرازيلى السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
برازيليا (أ ف ب)
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جرت الأحد مظاهرات دعم للرئيس البرازيلى السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فى أكثر من 70 مدينة للمطالبة بالسماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر المقبل، رغم وجوده فى السجن منذ أبريل الماضى بعد ادانته بتهم فساد.

وقال النائب باولو بيمنتو وهو يسير على رأس تظاهرة ضمت عشرات الأشخاص فى العاصمة برازيليا "البرازيل بكاملها موحدة وتهتف بصوت واحد : لولا رئيسا".

وأضاف وهو يرتدى قميصا عليها صورة أيقونة اليسار البرازيلى "أن لولا هو مرشحنا ولا توجد عندنا خطة بديلة عن ذلك، التحدى بالنسبة إلينا ليس فى القيام بأجمل حملة فى تاريخ البلاد، بل فى انتخاب لولا من الدورة الأولى".

وتمت الدعوة إلى هذه التظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، ومن المتوقع ان تجرى فى المدن الكبيرة مثل ريو دى جانيرو وساو باولو، كما فى البلدات الصغيرة فى شمال شرق البلاد خاصة وهى المنطقة التى يتحدر منها لولا دا سيلفا.

وجرى تجمع كبير فى مدينة كوريتيبا فى جنوب البلاد حيث يمضى الرئيس السابق منذ السابع من أبريل الماضى حكما بالسجن 12 عاما وشهرا.

ودين الرئيس السابق بتلقى رشوة عبارة عن شقة على شاطىء البحر مقابل تسهيل منح شركة بناء لعدد من العقود الحكومية. الا انه ينفى كل هذه التهم ويؤكد بأنه عرضة لمؤامرة هدفها سياسى لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ومع أنه يأتى فى طليعة استطلاعات الرأى فإن القوانين البرازيلية تمنعه من الترشح بعد إدانته، مع أن الاستئناف يبقى ممكنا.

 

 


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