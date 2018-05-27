مطار دبى يستقبل 7,6 ملايين مسافر فى أبريل

دبى (أ ف ب)

استقبل مطار دبى الدولى 7,6 ملايين مسافر فى أبريل 2018 ، بحسب تقرير صادر عن مطارات دبى الأحد.

وذكر التقرير أن إجمالى عدد المسافرين عبر المطار وصل إلى 7 ملايين و613 ألفا و155 مسافرا بانخفاض نسبته 0,1 % مقارنة مع 7 ملايين و622 الفا و946 مسافرا فى أبريل 2017.

وبلغ إجمالى عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى 30 مليونا و354 ألف و349 مسافرا بنمو نسبته 0,8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى والبالغة 30 مليونا و119 الفا و542 مسافرا.

وفى ما يتعلق بالأسواق الأسرع نموا لجهة التعامل مع مطار دبى الدولي، جاءت أوروبا الشرقية فى المرتبة الأولى بنمو نسبته 28 بالمئة.

ومن حيث اجمالى عدد المسافرين حافظت الهند على مكانتها فى مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبى باجمالى قدره 1 مليون و027 الفا و267 مسافرا، تلتها السعودية باجمالى 556 الفا و640 مسافرا.