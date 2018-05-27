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مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لنقل 3 آلاف و610 معتمرا للاراضى المقدسة

الأحد، 27 مايو 2018 09:50 م
مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لنقل 3 آلاف و610 معتمرا للاراضى المقدسة معتمرون - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد مغادرة 3 آلاف و610 معتمرا متوجهين للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة وتم إنهاء إجراءات سفرهم على متن 19 رحلة جوية وانطلقت جميعها من الصالة الموسمية. 
 
كما شهد المطار مغادرة 8 رحلات طيران تابعة للخطوط الجوية السعودية وعدد من شركات الطبران الخاص وقامت سلطات المطار بمبنى الركاب رقم 2 والمطار القديم بتشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وتسفيرهم على متن رحلاتهم.
 
يذكر أن الشركة القابضة مصر للطيران أعلنت عن استعداداتها لنقل ما يقرب من 45 ألف معتمر خلال عمرة شهر رمضان إلى كل من جدة والمدينة المنورة، على أن تستمر الرحلات حتى 3 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهى فى 30 يونيو. 
 
كانت الشركة القابضة، أتمت كافة استعداداتها لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، وقالت إنه من المخطط هذا العام أن تسير إجمالي 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.
 

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