مصادر طبية تتوقع مغادرة الرئيس الفلسطينى المستشفى اليوم

(أ ف ب)

قالت مصادر رسمية سياسية وطبية فلسطينية أنها تتوقع أن يغادر الرئيس الفلسطينى محمود عباس المستشفى بعد ظهر الأحد بعد أن أمضى أسبوعا فى العلاج من التهاب رئوى.

وقالت هذه المصادر التى طلبت عدم ذكر إسمها بسبب حساسية مسألة علاج عباس (83 عاما)، أنها تتوقع أن يغادر الرئيس المشفى عند الساعة الثانية.

ودخل عباس ( 83 عاما) إلى المستشفى صباح الأحد الماضى. وأعلن الأطباء حينها انه خضع لفحص فى الأذن الوسطى بعدما كان أجرى فيها عملية قبل ذلك بأيام.

غير أنه بعد يومين أعلن الأطباء أن عباس دخل المشفى بسبب التهاب رئوى أدى إلى إرتفاع فى درجات الحرارة، وأنه يعالج بالمضادات الحيوية، فيما انتشرت تكهنات حول وضعه الصحى إضافة إلى تكهنات بخليفته المحتمل.

لكن الرئاسة الفلسطينية سمحت ببث صورا ومقاطع فيديو أظهرت عباس وهو يتجول داخل المشفى برفقة ولديه طارق وياسر.

وكان مسؤول طبى فلسطينى صرح السبت أن وضع الرئيس الفلسطينى "ممتاز" لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد. وأوضح مسؤول أن الأطباء لن يوافقوا على مغادرة عباس المستشفى إلا بعد التأكد من شفائه تماما من الإلتهاب، وكان عباس خضع لفحص طبى فى شهر فبراير الحالى فى الولايات المتحدة.