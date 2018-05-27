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الأحد، 27 مايو 2018 08:55 ص
خالد صلاح
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مسئول يمنى: قوات المقاومة تواصل تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة

الأحد، 27 مايو 2018 08:45 ص
مسئول يمنى: قوات المقاومة تواصل تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أكد محافظ الحديدة ( شمال غربى اليمن) الحسن طاهر أن قوات المقاومة التهامية والجنوبية والوطنية اليمنية تواصل تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة بإسناد من التحالف العربى وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، عن طاهر قوله أن 3 مديريات جديدة أصبحت فى حكم المحررة من الانقلابين - فى إشارة للعناصر الحوثية المدعومة من إيران - داعيا أبناء الحديدة للانتفاض فى وجه ميليشيات الحوثي.

وأضاف "إن تهامة اليوم تدعو كل أبنائها للانتفاض فى وجه هذه المليشيات الحوثية الاجرامية التى جثمت على صدورهم لسنوات عدة، وعلى الكثير من الناس أن يفهموا ويعو ويدركوا أن تهامة اليوم غير تهامة الأمس، والنصر والتحرير قادمان بإذن الله".

ووجه رسالة إلى من غرر بهم قائل " أن هذه فرصتهم الأخيرة"، ودعاهم إلى وضع السلاح وأن يلزموا منازلهم وعلى أولياء الأمور أن يسحبوا أبناءهم ويكونوا عونا لإخوانهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حريتهم وكرامتهم.

كانت مصادر فى الجيش اليمنى قد أفادت أمس بأن القوات اليمنية أصبحت على بعد 50 كيلو مترا من مدينة الحديدة، كما شنت القوات عمليات التفاف نوعية على مواقع ميليشيات الحوثى.

 


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