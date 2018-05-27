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مسؤول فلسطينى: صحة الرئيس عباس فى تحسن وموعد خروجه مرتبط بنتائج الفحوصات

الأحد، 27 مايو 2018 01:08 م
مسؤول فلسطينى: صحة الرئيس عباس فى تحسن وموعد خروجه مرتبط بنتائج الفحوصات محمود عباس
رويترز
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قال مسؤول طبى فلسطينى، اليوم الأحد، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس لن يغادر المستشفى اليوم خلافا لما أعلن عنه فى وقت سابق.

وأضاف سعيد السراحنة المدير الطبى للمستشفى الاستشارى العربى برام الله فى بيان بثته الوكالة الرسمية أن "صحة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تشهد تحسنا مستمرا وسريعا، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا".

كان المكتب الإعلامى فى الرئاسة الفلسطينية وجه دعوة للصحفيين لمتابعة مغادرة عباس للمستشفى ظهر اليوم قبل أن يبعث رسالة أخرى ويقول إن موعد خروجه قد تأجل.

وقال السراحنة "الطاقم الطبى المشرف على علاج سيادته يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى"، وأدخل عباس المستشفى فى رام الله يوم الأحد الماضى.

وكان الأطباء قد قالوا فى بادئ الأمر إن عباس دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد جراحة فى الأذن قبل ذلك بخمسة أيام. لكنهم أعلنوا يوم الاثنين أنه مصاب بالتهاب رئوى.

وفى فبراير دخل عباس، وهو مدخن شره، مستشفى فى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولى.

وظهر عباس (82 عاما) فى تسجيل مصور يوم الثلاثاء وهو يمشى فى المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية إن عباس أجرى محادثات هاتفية مع عدد من الزعماء العرب والتقى مع مسؤولين فلسطينيين خلال الأيام الماضية كما التقى يوم السبت فى المستشفى مع المبعوث الصينى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، وخاض محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لكن المفاوضات انهارت فى 2014.

ولا يوجد لعباس نائب رسمى، لكن نظريا يتولى رئيس البرلمان صلاحيات رئيس البلاد مؤقتا إذا توفى الرئيس أثناء وجوده فى السلطة. إلا أن رئاسة البرلمان حاليا يشغلها ممثل لحماس، ومن المرجح أن ترفض حركة فتح التى يتزعمها عباس قبول الشرعية الدستورية لتولى ممثل حماس السلطة.

كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعيد انتخابه لهذا المنصب فى الرابع من الشهر الجارى.

 

 


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