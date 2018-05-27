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الأحد، 27 مايو 2018 09:11 م
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مجلس الوزراء الكويتى يكلف "الهلال الأحمر" بتقديم مساعدات عاجلة لسقطرى اليمنية

الأحد، 27 مايو 2018 09:00 م
مجلس الوزراء الكويتى يكلف "الهلال الأحمر" بتقديم مساعدات عاجلة لسقطرى اليمنية أمير الكويت
الكويت (أ ش أ)
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كلف مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الأحد، جمعية الهلال الأحمر الكويتى، والجمعية الكويتية للإغاثة، بتقديم المواد الإغاثية العاجلة لجزيرة سقطرى اليمنية، التى تعرضت لأضرار إثر الإعصار "مكونو" الذى ضربها مؤخرًا.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتى -عقب اجتماعه الأسبوعى، الذى عقد اليوم برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتى- إنه بناء على توجيهات أمير الكويت بتقديم مساعدات إغاثة عاجلة لجزيرة سقطرى اليمنية، قرر المجلس تكليف جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجمعية الكويتية للإغاثة بتقديم مواد الإغاثة اللازمة للجزيرة بصورة عاجلة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت "سقطرى" محافظة منكوبة، لما تسبب به إعصار "ماكونو" من أضرار فى كل المرافق هناك، كما أنها طالبت المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة.

 


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