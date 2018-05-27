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متحدث إيرانى: قوات الأمن ستواجه بحزم الاضطرابات التى تخدم أمريكا

الأحد، 27 مايو 2018 01:52 م
متحدث إيرانى: قوات الأمن ستواجه بحزم الاضطرابات التى تخدم أمريكا الشرطة الإيرانية -أرشيفية
رويترز
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قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن قوات الأمن "ستواجه بحزم" الاضطرابات التى يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة وأعداء آخرون وذلك بعد موجة احتجاجات شهدتها إيران بسبب قضايا اقتصادية فى الأساس.

ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها غلام حسين محسنى اجئى "الهيئات القضائية والأمنية... ستتصدى بكل حزم لأى جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد" مضيفا أن إثارة التوترات جزء من "الحرب النفسية" الأمريكية ضد إيران.

من جانبه أكد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلى (الموساد) الأسبق شبتاى شافيت أن إسرائيل ليست دولة عظمى ولا يمكنها أن تكون ثانى دولة بالعالم تستخدم السلاح النووى (بعد الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية)، مشددا على أن شن الجيش الإسرائيلى ضربة عسكرية استباقية لمنشآت نووية إيرانية يكون أمرا "مكلَّفا بدرجة محظورة".

وأبدى شافيت، فى مقابلة مطوّلة نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، معارضته لفكرة الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران دون وضع بديل آخر، رغم انتقاده فى السابق للاتفاق الذى وُقع فى 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) ويقضى برفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية.


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