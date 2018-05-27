قيادى فى حماس: روح المقاومة تسرى بالضفة الغربية رغم القمع الأمنى

كتب أحمد جمعة

قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية، حسام بدران، إن مقتل جندى من القوات الخاصة الإسرائيلية أمس السبت متأثرا بإصابته جراء إلقاء حجر بناء عليه من مقاومين فى مخيم الأمعرى، دليل على روح المقاومة التى تسرى فى الضفة المحتلة، رغم حالة القمع الأمنى التى تشهدها منذ سنوات.

وأضاف القيادى فى حماس، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية فى الضفة المحتلة نفذت عديدا من العمليات فى الآونة الأخيرة، خاصة عمليات إطلاق النار من حين لآخر، كما أن المواجهات فى مختلف مناطق الضفة أصبحت سمة دائمة مع قوات الاحتلال، إذ لا يُسمح لجنود الاحتلال بدخول تلك المناطق دون التصدى لهم من قبل الشبان والمقاومين.

وتابع حسام بدران تصريحاته قائلا: "منذ اندلاع مسيرات العودة والضفة المحتلة تشهد يوميا مواجهات شديدة، فضلا عن عمليات ينفذها المقاومون فى ظروف أمنية معقدة، ويتمكنون من الانسحاب بسلام، وذلك نتيجة تطور وعى المقاومين مع الظرف الأمنى الذى يحتم عليهم ذلك"، مشيدا ببسالة المقاومين فى مخيم الأمعرى الذين تمكنوا من قتل الجندى، داعيا الشبان فى كل مناطق الضفة الغربية للاشتباك الدائم مع الاحتلال وعدم إعطائه فرصة لالتقاط الأنفاس، وذلك ردا على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته، وإفشالا لكل مشروعات التصفية التى تحيق بالقضية الفلسطينية.