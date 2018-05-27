قوات الجيش الليبى تعلن النفير العام فى الهلال النفطى تحسبا لهجمات إرهابية

كتب : أحمد جمعة

أعلن الجيش الوطنى الليبى حالة النفير العام ورفع درجة الاستعداد فى منطقة الهلال النفطى، وذلك تحسبا لهجمات إرهابية من قبل العناصر الفارة من مدينتى بنغازى ودرنة.

وأصدر قائد منطقة الخليج العسكرية فى ليبيا، العميد خليفة امراجع، تعليماته إلي جميع الوحدات التابعة للمنطقة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأى هجوم إرهابى، مؤكدا جاهزية قوات الجيش الليبى فى الموانئ النفطية لصد أى هجوم معاد للإرهابيين والرد القاسى لهم فى حال حاول التقدم صوب منطقة الهلال النفطى.

ودعا قائد منطقة الخليج العسكرية الليبية المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر من أى أجسام غريبة أو أشخاص غرباء والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ عن أى أجسام أو تجمعات غريبة حتى يتسنى لها التعامل معهم حفاظا على الأمن العام.

يذكر أن الجماعات الإرهابية ومنها "سرايا الهاربين من بنغازى" والجماعة الليبية المقاتلة كانت تحشد عناصرها فى المناطق المتاخمة لمنطقة الهلال النفطى وتخطط لتقدم صوبه حسب شهود عيان.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعليماتها إلى غرفة عمليات الجفرة وغرفة عمليات سرت الكبرى وغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها ومنطقة الخليج إلى رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأى هجوم تقوم به المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون.