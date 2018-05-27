فيديو.. كبير سدنة البيت الحرام يستعرض مفاتيح الكعبة الثلاث

كتب مصطفى عنبر

استعرض سادن الكعبة المكرمة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى، مفاتيح الكعبة الثلاث.

وقال زين العابدين الشيبى، فى مقطع فيديو تداوله مغردو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن هناك 3 مفاتيح للكعبة، أولها مفتاح الباب الكبير، ثانيها مفتاح السطح أو باب التوبة، وثالثها مفتاح مقام سيدنا إبراهيم.

وكان الدكتور صالح بن زين العابدين قال فى تصريحات سابقة له، إن مفتاح الكعبة يتم استخدامه طالما كان صالحا، وحال عدم صلاحيته يتم تغييره بآخر، موضحا أن مفتاح الكعبة مصنوع من المعدن وليس مطليا بالذهب.

وأضاف كبير سدنة البيت الحرام، أن باب الكعبة هو الذى يتم طلاؤه بـ278 كيلو من الذهب، إضافة إلى أن كسوتها مصنوعة من الحرير منذ الاتباع فى الوقت الذى تختلف فيه نقوش الكسوة من عصر لآخر.

وأوضح أن كسوة الكعبة كلها مكتوب عليها "لا إله إلا الله- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"، مشيرا إلى أن هذه الجمل مكتوبة على كل كسوة الكعبة.