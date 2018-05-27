عضو تنفيذية التحرير الفلسطينية: تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطنى جاهزة

رام الله (أ ش أ)

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطنى باتت جاهزة وستقدمها لاجتماع اللجنة التنفيذية القادم.

وقال رأفت -فى تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الأحد- إن القيادة ستتابع تحركاتها بدءا من المقاومة الشعبية والتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بما فيها إرسال لجنة التحقيق فى كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

من جهة ثانية، أكد رأفت أن مجلس الأمن سيصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، وإن لم يحدث ذلك سيتم الذهاب بعدها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام".