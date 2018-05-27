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صور.. لجان الاقتراع تفتح أبوابها فى كولومبيا لاختيار رئيس جديد

الأحد، 27 مايو 2018 08:31 م
صور.. لجان الاقتراع تفتح أبوابها فى كولومبيا لاختيار رئيس جديد انطلاق انتخابات الرئاسة فى كولومبيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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توجه الناخبون فى كولومبيا، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، إن عملية السلام الهشة فضلا عن تصاعد أزمة اللاجئين يتصدران قائمة برامج المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، حيث من المنتظر فى حالة عدم حصول أى من المرشحين الستة على 51 % فأكثر أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية فى السابع عشر من شهر يونيو المقبل.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن قائمة المرشحين تضم السناتور السابق ايفان دوك زعيم حزب الوسط الديمقراطى، الذى يتصدر المرشحين للفوز، علاوة على جوستاف بيترو المرشح اليسارى الرئيسى وعمدة بوجوتا السابق وأحد قيادات حركة القوات المسلحة اليسارية المتمردة المعروفة اختصارا باسم (فارك) وسيرجيو فايرودو عمدة مدينة (ميدلين) معقل تجارة المخدرات وأبرز المؤيدين لاندماج عناصر فارك السابقين فى المجتمع الكولومبى وهامبرتو دى لا كول نائب رئيس كولومبيا السابق وكبير المفاوضين مع حركة (فار)، المرشح عن الحزب الليبرالى والسياسى اليمينى جيرمان فارجاس نائب رئيس الحكومة السابق والذى أكد احترامه لاتفاق السلام مع فارك، يشار إلى أن دستور كولومبيا ينص على أن فترة الرئاسة 4 أعوام مع إمكانية السماح بشغلها لفترتين.

انتخابات كولومبيا
انتخابات كولومبيا

 

جانب من انتخابات كولومبيا
جانب من انتخابات كولومبيا

 

رجل يحمل طفله فى خلال الاقتراع
رجل يحمل طفله فى خلال الاقتراع

 

سيدة تبحث عن اسمها وسط كشوف الناخبين
سيدة تبحث عن اسمها وسط كشوف الناخبين

 

سيدة تدلى بصوتها
سيدة تدلى بصوتها

 

صندوق اقتراع
صندوق اقتراع

 

مسنة تجلس على كرسى متحرك
مسنة تجلس على كرسى متحرك

 

 


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