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الأحد، 27 مايو 2018 09:11 م
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صور.. عرض هيكل ديناصور مكتمل فى متحف بباريس عمره 67 مليون سنة

الأحد، 27 مايو 2018 08:55 م
صور.. عرض هيكل ديناصور مكتمل فى متحف بباريس عمره 67 مليون سنة تجميع هيكل عظمى لديناصور فى متحف بباريس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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يعرض متحف "جاردان دى بلانت" فى باريس، هيكلا عظميا ضخما لديناصور يعد الأكثر اكتمالا فى العالم، ويبلغ طول الهيكل، الذى يتم تجميع عظامه على يد المتخصصون عدة أمتار .

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الديناصور اكتشف حديثا عام 2013 فى الولايات المتحدة الأمريكية ويشير علماء الأحياء القديمة إلى أن الديناصور يبلغ عمره 67 مليون سنة .

المتخصصون يجمعون عظام الديناصور بمتحف بباريس
المتخصصون يجمعون عظام الديناصور بمتحف بباريس

 

المتخصصون يجمعون هيكل الديناصور
المتخصصون يجمعون هيكل الديناصور

 

تجميع عظام الديناصور
تجميع عظام الديناصور

 

تجميع هيكل عظمى لديناصور
تجميع هيكل عظمى لديناصور

 

تركيب رأس الديناصور الضخم
تركيب رأس الديناصور الضخم

 

رأس الديناصور
رأس الديناصور

 

هيكل ديناصور مكتمل فى متحف بفرنسا
هيكل ديناصور مكتمل فى متحف بفرنسا

 


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