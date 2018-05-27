صور.. عرض هيكل ديناصور مكتمل فى متحف بباريس عمره 67 مليون سنة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يعرض متحف "جاردان دى بلانت" فى باريس، هيكلا عظميا ضخما لديناصور يعد الأكثر اكتمالا فى العالم، ويبلغ طول الهيكل، الذى يتم تجميع عظامه على يد المتخصصون عدة أمتار .

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الديناصور اكتشف حديثا عام 2013 فى الولايات المتحدة الأمريكية ويشير علماء الأحياء القديمة إلى أن الديناصور يبلغ عمره 67 مليون سنة .



المتخصصون يجمعون عظام الديناصور بمتحف بباريس



المتخصصون يجمعون هيكل الديناصور



تجميع عظام الديناصور



تجميع هيكل عظمى لديناصور



تركيب رأس الديناصور الضخم



رأس الديناصور