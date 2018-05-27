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الأحد، 27 مايو 2018 07:28 ص
خالد صلاح
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صور.. المئات يحتفلون بعيد ميلاد "الماريشال تيتو" الـ126 فى شمال كرواتيا

الأحد، 27 مايو 2018 07:05 ص
صور.. المئات يحتفلون بعيد ميلاد "الماريشال تيتو" الـ126 فى شمال كرواتيا المئات يحتفلون بعيد ميلاد "الماريشال تيتو "
كومروفيتش(أ ف ب)
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أحيا مئات الأشخاص الذين قدموا من جميع أنحاء يوغوسلافيا السابقة السبت الذكرى الـ126 لولادة الزعيم الشيوعى اليوغوسلافى يوزب بروس تيتو (1892-1980) فى قرية كومروفيتش مسقط رأسه فى شمال كرواتيا.

وتجمع المعجبون "بالماريشال" الذى ارتدوا قمصانا تحمل صورة الذى كان رئيس يوغوسلافيا او خارطة هذا البلد السابق، امام المنزل الذى ولد فيه واصبح اليوم متحفا، ورفع عدد منهم علم يوغوسلافيا.

وقال رئيس اتحاد جمعيات "يوزب بورز تيتو" الموجودة فى كل الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، فى تصريحات نقلتها وسائل الاعلام "كانت فترة افضل".

وتيتو الذى قاد المقاومة ضد النازيين وحلفائهم فى البلقان خلال الحرب العالمية الثانية، حكم الاتحاد اليوغوسلافى بلا منازع منذ انتهاء الحرب وحتى وفاته فى 04 مايو 1980. وقد جعل من يوغوسلافيا احدى اهم الدول الفاعلة فى حركة عدم الانحياز.

وما زال كثيرون فى دول يوغوسلافيا السابقة معجبين به ويحنون الى عهده. لكن آخرين يشددون على الجوانب السلبية من حكمه وخصوصا قمع المعارضين السياسيين، وكانت كرواتيا اعادة تسمية واحدة من الساحات الرئيسية فى عاصمتها زغرب تيتو فى سبتمبر 2017.

 


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