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الأحد، 27 مايو 2018 06:08 م
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صور.. اشتباكات بباكستان ضد قانون يقضى بضم مناطق قبلية إلى إقليم باختونخوا

الأحد، 27 مايو 2018 05:04 م
صور.. اشتباكات بباكستان ضد قانون يقضى بضم مناطق قبلية إلى إقليم باختونخوا اشتباكات فى باكستان
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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وافق مجلس إقليم "خيبر باختونخوا" الواقع شمال غربى باكستان ، اليوم الأحد ، على مشروع قانون يقضى بضم المناطق القبلية الكائنة على الحدود الباكستانية - الأفغانية إلى أراضى الإقليم ، مما يمهد الطريق لمنح نحو 5 ملايين شخص حقوق متساوية فى هذه المناطق.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن مواقفة مجلس "خيبر باختونخوا" جاءت بعدما وافق مجلس الشيوخ والمجلس الوطنى الباكستانى فى وقت سابق على منح القبائل من سكان المنطقة القبلية حقوقا متساوية ، حيث أنهم كانوا يخضعون لقوانين عنصرية منذ فترة حكم الاحتلال البريطانى لباكستان.

وأضافت الشبكة أن مشروع القانون بصدد إرساله إلى الرئيس ممنون حسين للتصديق عليه.

يذكر أن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بباكستان كانت ملاذا للمسلحين على مدار السنوات الماضية ، حيث تعانى هذه المناطق من عدم تفعيل القانون بها.

احتجاجات فى باكستان
احتجاجات فى باكستان

 

اشتباكات فى باكستان
اشتباكات فى باكستان

 

إضرام النيران فى الكاوتشوك
إضرام النيران فى الكاوتشوك

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من الاشتباكات (2)
جانب من الاشتباكات 

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

كر وفر
كر وفر

 


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