سلاح الجيش الليبى يلقى منشورات على درنة تدعو الإرهابيين لتسليم أنفسهم

جدد الجيش الوطنى الليبى دعوته للعناصر التى تقاتل إلى جانب الإرهابيين فى مدينة درنة لتسليم أنفسهم، وألقت طائرات سلاح الجو الليبي منشورات على مدينة درنة تجدد فيها دعوة العناصر التى تقاتل إلى جانب الارهابيين إلى تسليم أنفسهم للجيش الليبى.

كانت غرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات الجيش الوطنى الليبى قد جددت دعوتها لعناصر الجماعات الإرهابية بتسليم أنفسهم.



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وقالت غرفة عمليات الكرامة أن العناصر الارهابية التى ستسلم نفسها ستحظى بمحاكمة عادلة خلافا للعناصر التى يتم القبض عليها متلبسين بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والانتماء لعصابات إرهابية وصفتها بالـ"المارقة".

وأكدت غرفة عمليات الكرامة فى بيان صحفى، مؤخرا، أنه لن يتم معاقبة العائلة التى ينحدر منها الإرهابى مضيفا "الجرم لا يتعدى الفاعل وباقى العائلة منه براء."