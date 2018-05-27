رئيس وزراء غينيا الجديد يشكل حكومة جديدة دون تغيير فى المناصب الأساسية

أ ف ب

شكل رئيس الوزراء الغينى الجديد إبراهيما كاسوراى فوفانا حكومته دون أن يدخل تغييرات كبيرة مقارنة مع الحكومة السابقة، بحسب المرسوم الذى أوردته ليل السبت إلى الأحد وسائل إعلام عامة.

وبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية فى مناصبهم دون تغيير.

فى المقابل عهد بمنصب وزير الدفاع لمامادى كامارا الذى كان يتولى منصب سفير غينيا فى جنوب افريقيا.

كما دخل اثنان من قادة حزبين معارضين صغيرين الحكومة وهما ابوبكر سيلا وزيرا للنقل ومامادو ديالو وزيرا للشباب وعمل الشباب.

ومن المقرر ان تشهد غينيا انتخابات تشريعية فى سبتمبر فى وقت لا تزال فيه المعارضة تحتج على نتائج انتخابات محلية نظمت فى 4 فبراير وفاز بها رسميا الحزب الحاكم.