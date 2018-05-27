رئيس مصر للطيران: تشغيل 12 رحلة إضافية لروسيا لمؤازرة المنتخب بكأس العالم

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم تشغيل 12 رحلة إضافة بخلاف الـ 3 رحلات المنتظمة أسبوعيا لنقل الجماهير إلى روسيا لموازرة المنتخب الوطنى فى مبارات كأس العالم.

وقال مسلم، فى تصريحات له أنه سيتم تشغيل رحلات خاصة ودراسة تكثيف الرحلات في فترة كأس العالم فى حال زيادة الطلب من جانب المشجعين المصريين الراغبين فى مؤازرة المنتخب فى هذا المحفل الرياضى الدولى كون مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع المصرى.

وأضاف مسلم أنه سيتم توفير جميع تسهيلات السفر اللازمة لبعثة المنتخب الاول لكرة القدم خلال رحلته إلي روسيا باستخدام أحدث طرازات مصر للطيران المنضمة للأسطول حديثًا البوينج B737-800 NG التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية لنقل الفريق فى جميع رحلاته الخارجية.

يذكر أن شركة مصر للطيران حصلت على عقد رعاية المنتخب الوطنى لمدة 5 سنوات، وذلك تزامنا مع عودة خط "القاهرة – موسكو" والذى انطلقت أولى رحلاتها إلى مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو فى 12 أبريل الماضى بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.