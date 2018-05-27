رئيس كوريا الجنوبية: كيم يأمل بأن تنهى قمته مع ترامب "تاريخا من المواجهة"

سيول (أ ف ب)

أعلن الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-إن، الأحد أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون أعرب خلال قمتهما المفاجئة فى المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، السبت عن أمله فى أن تشكل القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مناسبة لإنهاء عقود من المواجهة.

وقال مون للصحافيين إن كيم "أعرب ايضا عن أمله فى وضع حد لتاريخ من الحرب والمواجهة من خلال نجاح القمة الكورية الشمالية-الاميركية والتعاون فى سبيل السلام والازدهار"، مشيرا الى انه اتفق والزعيم الكورى الشمالى على الالتقاء مجددا "اذا اقتضى الامر".