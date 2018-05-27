رئيس فنزويلا: انضمام كولومبيا لحلف الناتو ترهيب لبلدان المنطقة

كتبت فاطمة شوقى

أدان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو انضمام كولومبيا لحلف الناتو، مؤكدا أن كولومبيا تسعى إلى "ترهيب" البلدان الأخرى فى المنطقة.

ووفقا لصحيفة "الكوميرسيو" البيروفية، قال مادورو "تدين فنزويلا أمام المجتمع الدولى اعتزام السلطات الكولومبية تقديم نفسها فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى لتحالف عسكرى خارجى ذى قدرة نووية، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار فى المنطقة".

وأعلن الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس، أن بلاده ستضفى الطابع الرسمى على انضمامها إلى منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) كشريك عالمى الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس فى كازا دى نارينيو "سنكون البلد الوحيد فى أمريكا اللاتينية بهذا الامتياز".

ووصفت الخارجية الفنزويلية إعلان سانتوس بأنه "غير عادى"، معتبرة أنها على مسافة قريبة من سياسات وأفعال الحلف، مؤكدة أن كولومبيا تسعى لترهيب الدول الأخرى فى المنطقة.

وفى وقت مبكر من عام 2016 ، وافقت حكومة سانتوس على تعاون عسكرى "أكبر" مع حلف شمال الأطلسى، فى أعقاب اتفاق السلام مع الفدائيين، ثم رفضت فنزويلا هذا الاتفاق مع حلف الأطلسى بنفس الإدعاءات التى تستخدمها هذه المرة.