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رئيس الوزراء اليمنى: الانتصارات المتلاحقة تقوض قدرات المليشيا وتعجل بنهاية الأزمة

الأحد، 27 مايو 2018 11:36 م
رئيس الوزراء اليمنى: الانتصارات المتلاحقة تقوض قدرات المليشيا وتعجل بنهاية الأزمة ميليشيا الحوثى
عدن (أ ش أ)
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وجه رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر تحية تقدير لمناضلى الجيش الوطنى ورجال المقاومة لما أحرزوه من انتصارات كبيرة ومتلاحقة على ميليشيا الحوثى الانقلابية فى كافة جبهات القتال فى الساحل الغربى وتعز ولحج والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربى.

وقال الدكتور بن دغر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: "إن هذه الانتصارات العسكرية المتلاحقة تقوض قدرات العدو، وتلحق به أضرارا مادية ومعنوية، وتهيئ لنصرٍ وطنى عام وشامل ينهى انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ويضع حداً للمتمردين، ويعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام فى اليمن".

وأضاف أن الانتصارات قوضت قدرات العدو، وقربت من أجله.. كما حيا رئيس الوزراء قادة القوات المسلحة والأمن والمقاومة الذين أظهروا تصميما وطنيا على تحقيق التقدم نحو مواقع العدو، والاستيلاء عليها موقعا بعد آخر، وغيروا من سير المعارك لصالح الشعب والوطن اليمنى.  

 


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