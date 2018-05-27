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دبلوماسى روسى: حماية حقوق ومصالح أبنائنا فى الخارج من أولويات سياستنا الخارجية

الأحد، 27 مايو 2018 11:39 م
دبلوماسى روسى: حماية حقوق ومصالح أبنائنا فى الخارج من أولويات سياستنا الخارجية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
بروكسل (أ ش أ)
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قال السفير الروسى فى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، اليوم الأحد، إن حماية حقوق ومصالح المواطنين الروس فى الخارج هى بين أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وأضاف توكوفينين، على هامش مؤتمر أبناء روسيا المنعقد حاليا فى العاصمة البلجيكية، إن بلاده تحتاج دعم أبنائها للتصدى لما وصفه بحملات الغرب الإعلامية الموجهة ضد روسيا.

وقال توكوفينين: "وسط الحملة الإعلامية غير المسبوقة فى أوروبا، نحتاج دعما من مواطنينا لنشر الصورة الحقيقية لبلدنا. إننا نرحب بنشر معلومات موثوقة عن روسيا على صفحات الإعلام الإلكترونى لمواطنينا؛ كما نرحب بما تقيمه منظماتٌ من فعاليات ثقافية تساعد فى التقريب بين بلادنا".

 


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