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الأحد، 27 مايو 2018 05:58 ص
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ترامب يصف أزمة تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية بـ"الكاذبة"

الأحد، 27 مايو 2018 05:00 ص
ترامب يصف أزمة تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية بـ"الكاذبة" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، أزمة تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 بـ"الكاذبة"، متسائلا عن عدم سبب إخطاره بالمشكلة أثناء ترشحه.

وقال ترامب - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "بنشر الجواسيس أو المخبرين، كما يحبذ الديمقراطيون تسميتهم ليبدوا أقل شرا (لكن هذا ليس صحيحا)، فى جميع أنحاء حملتى الانتخابية من وقت مبكر جدا، لماذا لم يتواصل معى المسؤولون البارزون الملتوون فى مكتب التحقيقات الفيدرالية أو العدل لإخبارى بمشكلة روسيا الكاذبة؟".

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية قد ذكرت - مطلع هذا الشهر - أن مخبرا تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالية التقى على الأقل بثلاثة مستشارين فى حملة ترامب 2016، فى محاولة مبكرة من المكتب للشروع فى تحقيق فى جهود روسيا للتدخل بالانتخابات الرئاسية.

ورجح ترامب وحلفاؤه - خلال الأيام الأخيرة - أن المخبر تم استخدامه للتجسس على حملته لأسباب سياسية متعلقة بالانتخابات، لكن لم يظهر بعد أى دليل على صحة هذا الادعاء.

 


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