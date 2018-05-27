تأجيل مغادرة الرئيس الفلسطينى من المستشفى

(أ ف ب)

أعلن مصدر فى مكتب الرئيس الفلسطينى، اليوم الأحد، تأجيل مغادرة محمود عباس المستشفى الذى أدخل إليه فى رام الله قبل أسبوع لمعالجته من التهاب رئوي، وسط تضارب فى المعلومات عن موعد ذلك.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس أنه "تم تأجيل موعد مغادرة الرئيس عباس المستشفى". وأضاف "سيتم تحديد موعد لاحقا".

وفى وقت سابق صباح الأحد، ذكرت مصادر رسمية سياسية وطبية فلسطينية انها تتوقع ان يغادر محمود عباس (83 عاما) المستشفى بعد ظهر الاحد بعد ان امضى اسبوعا فى العلاج من التهاب رئوى.

وقالت هذه المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمائها بسبب حساسية مسألة علاج عباس، انها تتوقع ان يغادر الرئيس المشفى عند الساعة 14,00 (11,00 ت غ).

وكان مسؤول طبى فلسطينى صرح السبت أن وضع الرئيس الفلسطينى "ممتاز" لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد.

وتوقع مسؤولون فلسطينيون بأن يغادر عباس المستشفى الاثنين او الثلاثاء غير أنه لم يتم تاكيد هذا الامر من الجهات الطبية.

ودخل عباس الى المستشفى صباح الأحد الماضى. وأعلن الأطباء حينها انه خضع لفحص فى الأذن الوسطى بعدما كان أجرى فيها عملية قبل ذلك بايام.

غير انه بعد يومين أعلن الأطباء ان عباس دخل المشفى بسبب التهاب رئوى أدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة، وأنه يعالج بالمضادات الحيوية، فيما انتشرت تكهنات حول ضعه الصحى إضافة إلى تكهنات بخليفته المحتمل.

لكن الرئاسة الفلسطينية سمحت ببث صور ومقاطع فيديو اظهرت عباس وهو يتجول داخل المشفى برفقة ولديه طارق وياسر.