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الأحد، 27 مايو 2018 03:03 م
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بريطانيا: انقطاع الكهرباء عن 1000 عقار فى البلاد بسبب أم الصواعق

الأحد، 27 مايو 2018 02:56 م
بريطانيا: انقطاع الكهرباء عن 1000 عقار فى البلاد بسبب أم الصواعق رعد وبرق
أ ش أ
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أفاد خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم الأحد بأن جنوب البلاد تعرض لمجموعة كبيرة من العواصف الرعدية على مدار الليلة الماضية تتراوح بين 15 إلى 20 ألف صاعقة، مما جعلهم يطلقون عليها اسم "أم الصواعق".

وذكرت هيئة الإطفاء في لندن - وفقا لصحيفة (تليجراف) البريطانية - أنها تلقت أكثر من 500 مكالمة تتعلق بالطقس مع تحول طقس العطلة الدافئ والرطب إلى عاصفة "شديدة للغاية".
وانقطعت الكهرباء عما يقرب من 1000 عقار في ميدلاندز بسبب الصواعق، كما صدر 17 تحذيرا من حدوث فيضانات في أجزاء من وادي التايمز، وحذرت خدمات الإطفاء سائقي السيارات من مخاطر القيادة على الطرق التي تجتاحها الفيضانات.. واستمرت تداعيات الطقس السئ حتى اليوم إذ اشتكى الكثيرون من تأخر الطائرات في مطار ستانستيد.
وقال تشارلي باول خبير الأرصاد الجوية "إن المعلومات تشير إلى وجود ما بين 15 ألفا و20 ألف صاعقة خلال فترة الليل، لافتا إلى أن درجات الحرارة لم تنخفض كثيرا عن 15 أو 16 درجة".

 

 


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