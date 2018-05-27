بالصور.. سيدنى تتجمل فى أكبر مهرجان حول العالم للضوء والموسيقى

كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير : رويترز

انتشرت الحشود بالقرب من تمثال قوس قزح لتشاهد اسقاطات الضوء على مبنى دار أوبرا سيدنى، خلال فعاليات مهرجان Vivid Sydney ، الذى بدأت فعالياته وتستمر لمدة 23 يوماً، باعتباره أكبر مهرجان فى العالم للضوء والموسيقى .

فالمهرجان يقام فى الهواء الطلق وهو مجانى ومفتوح لكل زوار مدينة سيدنى، حيث يمكنهم التمتع بمشاهدة العشرات من التماثيل الضوئية التى تفوق التوقعات من حيث جمالها وإبداع مصمميها، والتى تنتشر فى كل أنحاء المنطقة من وسط المدينة الى ميناء سيدنى الشهير.

وتزينت الحدائق بالألوان الزاهية، احتفالًا بمهرجان سيدنى للضوء، فيما حرص المواطنون على التنزه والاحتفال بالمهرجان، والتقاط الصور التذكارية وسط الإضاءة المبهرة، وجاء ذلك وسط تأمينات مكثفة من قوات الشرطة، التى انتشرت بشكل كبير بين المحتفلين، لتفادى أى أعمال إرهابية.



أحد الأطفال يشاهد تماثيل المهرجان أحد الأطفال يشاهد تماثيل المهرجان



ألوان مبهجة فى مهرجان سيدنى ألوان مبهجة فى مهرجان سيدنى



المواطنون يلتقطون السيلفى احتفالا بالمهرجان المواطنون يلتقطون السيلفى احتفالا بالمهرجان



الرسوم والألوان المبهجة على جدران المبانى الرسوم والألوان المبهجة على جدران المبانى



أوبرا سيدنى تتجمل احتفالا بالمهرجان أوبرا سيدنى تتجمل احتفالا بالمهرجان