بالصور المشاهير ونجوم المجتمع في معرض Viktor & Rolf

كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير : رويترز

حضرت الأميرة الهولندية مابل بجانب المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين افتتاح معرضهما Viktor & Rolf في كونستال روتردام بهولندا، وبدت مابل سعيدة بحضور هذا الحدث، الذي يعتبر من أهم الاحداث فى مجال الموضة والازياء، والذى يتابعه العديد من المشاهير ونجوم المجتمع.

كما حضرت ايضا معرض الممثلة الاسبانية أدريانا أوجارتي، والمثلة الامريكية جريس فان باتن، وعارضة الازياء أريزونا ميوس، ونجمات المجتمع الايطالي الإيطاليون فيرا أريفان وفيولا أريفان، ومصممة الازياء لوسي دي لا فاليز، و fashion blogger البرازيلية كاميلا كويلو



fashion blogger البرازيلية كاميلا كويلو fashion blogger



الأميرة الهولندية مابل بجانب المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين



مصممة الازياء لوسي دي لا فاليز



ونجمات المجتمع الايطالي الإيطاليون فيرا أريفان وفيولا أريفان











