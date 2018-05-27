بالصور المشاهير ونجوم المجتمع في معرض Viktor & Rolf

حضرت الأميرة الهولندية مابل بجانب المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين افتتاح معرضهما Viktor & Rolf في كونستال روتردام بهولندا، وبدت مابل سعيدة بحضور هذا الحدث، الذي يعتبر من أهم الاحداث فى مجال الموضة والازياء، والذى يتابعه العديد من المشاهير ونجوم المجتمع.
كما حضرت ايضا معرض الممثلة الاسبانية أدريانا أوجارتي، والمثلة الامريكية جريس فان باتن، وعارضة الازياء أريزونا ميوس، ونجمات المجتمع الايطالي الإيطاليون فيرا أريفان وفيولا أريفان، ومصممة الازياء لوسي دي لا فاليز، و fashion blogger البرازيلية كاميلا كويلو
fashion blogger البرازيلية كاميلا كويلو
الأميرة الهولندية مابل بجانب المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين
مصممة الازياء لوسي دي لا فاليز
ونجمات المجتمع الايطالي الإيطاليون فيرا أريفان وفيولا أريفان
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