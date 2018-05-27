video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بالصور المشاهير ونجوم المجتمع في معرض Viktor & Rolf

الأحد، 27 مايو 2018 01:57 م
بالصور المشاهير ونجوم المجتمع في معرض Viktor & Rolf معرضViktor & Rolf
كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير : رويترز
إضافة تعليق

حضرت  الأميرة الهولندية مابل بجانب المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين افتتاح معرضهما Viktor & Rolf  في كونستال روتردام بهولندا، وبدت مابل سعيدة بحضور هذا الحدث، الذي يعتبر من أهم الاحداث فى مجال الموضة والازياء، والذى يتابعه العديد من المشاهير ونجوم المجتمع.

كما حضرت ايضا معرض الممثلة الاسبانية أدريانا أوجارتي، والمثلة الامريكية جريس فان باتن، وعارضة الازياء أريزونا ميوس، ونجمات المجتمع الايطالي الإيطاليون فيرا أريفان وفيولا أريفان، ومصممة الازياء لوسي دي لا فاليز، و fashion blogger البرازيلية كاميلا كويلو

Brazilian fashion blogger Camila Coelho
 fashion blogger البرازيلية كاميلا كويلو

 

Dutch Princess Mabel (2)

 

Dutch Princess Mabel
 الأميرة الهولندية مابل بجانب المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين

 

French model Lucie de la Falaise
مصممة الازياء لوسي دي لا فاليز

 

Italian socialites Vera Arrivabene (R) and Viola Arrivabene
ونجمات المجتمع الايطالي الإيطاليون فيرا أريفان وفيولا أريفان

 

Spanish actress Adriana Ugarte

 

US actress Grace Van Patten (2)
 

 

US actress Grace Van Patten
 

 

US Arizona Muse
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من الحلقان الشراشيب للخرز موضة اكسسوارات صيف 2018

إكسسورات رمضان شكل تانى.. ستايلست: الأحجار والنحاس والشغل العربى موضة

معرضViktor & Rolf

المصممين فيكتور هورستينج ورولف سنورين

ازياء عالمية

موضة عالمية




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة