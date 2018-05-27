انفجارات بركانية فى هاواى تقذف الرماد لارتفاع 11 ألف قدم

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قال مرصد البراكين فى هاواى إن سلسلة انفجارات وقعت فى بركان كيلاويا أمس السبت لتقذف الرماد البركانى لنحو 11 ألف قدم (ثلاثة آلاف و353 مترا) مما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية فى جنوب غرب الجزيرة.

وتعد الانفجارات الثلاثة التى بدأت الساعة 1042 بتوقيت جرينتش أحدث زخات للرماد والسحب البركانية من كيلاويا خلال الأسبوع الرابع لما يعتبره خبراء الجيولوجيا أحد أكبر دورات الانفجار البركانى لبركان كيلاويا فى مئة عام.

وقفز عدد المنازل والبنايات الأخرى التى دمرتها الحمم البركانية فى حى بونا على الجزيرة إلى 82 يوم الجمعة من 50 بعد تجدد انهمار الحمم فى ليلانى استيتس هذا الأسبوع.