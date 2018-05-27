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الولايات المتحدة الأمريكية تدين التفجيرات الإرهابية فى بغداد العراقية

الأحد، 27 مايو 2018 12:32 ص
الولايات المتحدة الأمريكية تدين التفجيرات الإرهابية فى بغداد العراقية حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية
(أ ش أ)
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية التفجيرات الأخيرة التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد، مؤكدة أن أعمال العنف السياسى والإرهاب الجبانة لا مكان لها بعراق اليوم الديمقراطي.

وقالت بعثة الولايات المتحدة بالعراق - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - "ندين التفجير الذى وقع أمس مستهدفا مقر الحزب الشيوعى فى بغداد، وكذلك التفجير الذى أودى بحياة سبعة أشخاص فى حى الشعلة فى بغداد فى 23 مايو الجاري".

وأضافت إن أعمال العنف السياسى والإرهاب الجبانة هذه لا مكان لها فى عراق اليوم الديمقراطي، مطالبا الشعب العراقى برفض هذه المحاولات التى تهدف إلى زرع الخوف والانقسام خلال هذه الفترة الحساسة لتشكيل الحكومة.

وأكدت البعثة أنها ستواصل دعم حكومة العراق فى بذل كل ما فى وسعها لضمان السلم والأمان لجميع العراقيين خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن منطقة الشعلة فى بغداد شهدت يوم ال23 من مايو الحالى تفجير انتحارى بحزام ناسف استهدف متنزها، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين، كما تعرض مقر الحزب الشيوعى ببغداد امس إلى انفجار عبوة ناسفة اعقبها سقوط قذائف هاون؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.

 


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