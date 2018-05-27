video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: بوتين يجرى حوارا مباشرا مع المواطنين الروس 7 يونيو المقبل

الأحد، 27 مايو 2018 09:18 ص
الكرملين: بوتين يجرى حوارا مباشرا مع المواطنين الروس 7 يونيو المقبل بوتين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن المكتب الصحفى للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، سيجرى  7 يونيو المقبل، حوارا مباشرا مع المواطنين الروس، سيجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين التى يمكن أن يطرحوها من خلال التطبيقات والشبكات الاجتماعية.

وقال الكرملين فى بيان نقلته "سبوتنيك" الروسية" يوم 7 يونيو 2018، فى الساعة 12 بتوقيت موسكو، ستبث القناة الأولى " روسيا-1" و" روسيا —24 " و التلفزيون العام فى روسيا، والمحطات الإذاعية " ماياك" و " فيستى" وراديو روسيا، البرنامج السنوى الخاص للرئيس الروسى فلاديمير، سيجيب خلاله رئيس الدولة على الأسئلة التى تهم المواطنين بخصوص الحياة الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذلك الوضع الدولى".

وكان الرئيس بوتين، أجرى للمرة الأولى حوارا مباشرا مع المواطنين فى 24 ديسمبر 2001، ثم أصبح هذا تقليدا سنويا.

وتتركز أسئلة المواطنين الروس، حول قضايا اجتماعية واقتصادية، والسكن والخدمات المجتمعية، فضلا عن الوضع الدولى، بما فى ذلك الوضع فى أوكرانيا وغيرها من البلدان.

وخلال التواصل مع المواطنين الروس، يعطى الرئيس بوتين، بشكل عام، تعليمات محددة إلى المسؤولين والإدارات المختلفة لدراسة تساؤلات وشكاوى المواطنين ويتابع تنفيذها شخصيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلاديمير بوتين: مستمرون فى نقل الغاز الروسى عبر أوكرانيا

بوتين عن التدخل فى انتخابات أمريكا: نحن رهائن الصراعات الداخلية بواشنطن

بوتين: لندن تلومنا على جميع "الخطايا" من البريكست وحتى الطائرة الماليزية

بوتين يدعو حكومته الجديدة للعمل على "إحداث تغيير"

بوتين

روسيا

حوار بوتين مع الروس

الكرملين




لا تفوتك
المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة