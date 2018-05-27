الكرملين: بوتين يجرى حوارا مباشرا مع المواطنين الروس 7 يونيو المقبل

وكالات الأنباء

أعلن المكتب الصحفى للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، سيجرى 7 يونيو المقبل، حوارا مباشرا مع المواطنين الروس، سيجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين التى يمكن أن يطرحوها من خلال التطبيقات والشبكات الاجتماعية.

وقال الكرملين فى بيان نقلته "سبوتنيك" الروسية" يوم 7 يونيو 2018، فى الساعة 12 بتوقيت موسكو، ستبث القناة الأولى " روسيا-1" و" روسيا —24 " و التلفزيون العام فى روسيا، والمحطات الإذاعية " ماياك" و " فيستى" وراديو روسيا، البرنامج السنوى الخاص للرئيس الروسى فلاديمير، سيجيب خلاله رئيس الدولة على الأسئلة التى تهم المواطنين بخصوص الحياة الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذلك الوضع الدولى".

وكان الرئيس بوتين، أجرى للمرة الأولى حوارا مباشرا مع المواطنين فى 24 ديسمبر 2001، ثم أصبح هذا تقليدا سنويا.

وتتركز أسئلة المواطنين الروس، حول قضايا اجتماعية واقتصادية، والسكن والخدمات المجتمعية، فضلا عن الوضع الدولى، بما فى ذلك الوضع فى أوكرانيا وغيرها من البلدان.

وخلال التواصل مع المواطنين الروس، يعطى الرئيس بوتين، بشكل عام، تعليمات محددة إلى المسؤولين والإدارات المختلفة لدراسة تساؤلات وشكاوى المواطنين ويتابع تنفيذها شخصيا.