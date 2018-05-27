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الأحد، 27 مايو 2018 10:41 م
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القبض على إرهابيين وضبط قنابل ومواد متفجرة شمالى العاصمة العراقية

الأحد، 27 مايو 2018 09:56 م
القبض على إرهابيين وضبط قنابل ومواد متفجرة شمالى العاصمة العراقية الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت شرطة العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، القبض على إرهابيين وضبط قنابل ومواد متفجرة شمالى العاصمة.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة بغداد العقيد نبراس على - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوات مركز شرطة الجوادين بالتعاون مع قوات فوج طوارئ بغداد الرابع ألقت القبض على متهمين وضبط عبوة ناسفة و3 قنابل شديدة الانفجار وقنبلة هجومية وقاذفة مع فتيل 50 سنتيمترًا ومادة سى فور شديدة الانفجار.

وأضاف المتحدث أن القوات عثرت عليها داخل إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية فى سبع البور شمالى بغداد أثناء الدوريات الأمنية.

يشار إلى أن القوات الأمنية بالعراق تعلن بين فترة وأخرى اعتقال العديد من العناصر الإرهابية وضبط مواد متفجرة.

 


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