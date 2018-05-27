العشرات يتظاهرون بكربلاء بالعراق للمطالبة بالإفراج عن معتقلين

بغداد (أ ش أ)

تظاهر العشرات من الطلبة بمحافظة كربلاء العراقية، اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن معتقلى المظاهرة التى شارك فيها المئات من أبناء المحافظة، فى وقت سابق، احتجاجًا على تردى أوضاع الكهرباء بالمحافظة.

وأوضحت قناة (السومرية نيوز) العراقية، مساء اليوم، أن المتظاهرين استنكروا اعتقال القوات الأمنية عددًا من المتظاهرين، وهددوا بالاستمرار فى التظاهر لحين الاستجابة لمطالبهم.

يذكر أن كربلاء شهدت تظاهر المئات من أبناء المحافظة احتجاجًا على تردى أوضاع الكهرباء بالمحافظة، فيما تحولت المظاهرة إلى أعمال شغب دفعت بالقوات الأمنية إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.