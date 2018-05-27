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الدفاع الصينية: نحتج على دخول سفينتين أمريكيتين للمياه خاضعة لسيادتنا

الأحد، 27 مايو 2018 09:46 م
الدفاع الصينية: نحتج على دخول سفينتين أمريكيتين للمياه خاضعة لسيادتنا سفن أمريكية - أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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احتجت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، على إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين فى المياه الإقليمية الصينية، حول جزر شيشا باراسيل فى بحر الصين الجنوبي، واصفة تلك الخطوة بالانتهاك الخطير لسيادة البلاد.

ونقلت الصحفة الرسمية لوزارة الدفاع الصينية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، قوله إن "السفينتين التابعتين للبحرية الأمريكية دخلت إلى المياه الخاضعة لسيادة الصين بالقرب من جزر شيشا باراسيل، دون الحصول على إذن من السلطات الصينية اليوم".

وأضاف وو أنه تم إرسال مقاتلة حربية لتحذير السفن الحربية الأمريكية وطالبتها بالخروج من هذه المنطقة، واصفًا ما قامت به سفن البحرية الأمريكية بـ "الاستفزازات"، مضيفًا أن "هذا خرق للقوانين الصينية والدولية وأيضا خرق خطير للسيادة الصينية بما يخالف ويقوض الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين".

وتعتبر الصين مياه بحر الصين الجنوبى وأرخبيل وجزر باراسيل مناطق خاضعة لسيطرتها وسيادتها وتكرر احتجاجها على دخول السفن الحربية الأمريكية فى هذه المنطقة.

 


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