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الخارجية الكازاخية: إجراء مشاورات سياسية بين كازاخستان وأذربيجان

الأحد، 27 مايو 2018 06:42 م
الخارجية الكازاخية: إجراء مشاورات سياسية بين كازاخستان وأذربيجان الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف
أستانة (أ ش أ)
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أعلن المكتب الإعلامى الخاص بوزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الأحد، أنه تم إجراء مشاورات سياسية بين وزارتى خارجية كازاخستان وأذربيجان فى العاصمة الكازاخية أستانة خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة المعلومات الدولية "كازانفورم" الكازاخستانية أن الجانب الكازاخى ترأسه نائب وزير الخارجية الكازاخى جاليزمان كوشيباييف فى حين ترأس الوفد الأذرى نظيره حالاف حلفاف، مشيرة إلى أنه تم التركيز خلال تلك المشاورات على مشاكل تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف إلى أذربيجان فى أبريل عام 2017.

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا من التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف فى المجالات السياسية والتجارية والمجالات الاقتصادية بالإضافة إلى المجالات الثقافية والإنسانية.

 


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