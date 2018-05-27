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الحكومة الكويتية تدين الهجمات الإرهابية بالجزائر وليبيا والعراق وأفغانستان

الأحد، 27 مايو 2018 09:30 م
الحكومة الكويتية تدين الهجمات الإرهابية بالجزائر وليبيا والعراق وأفغانستان أمير الكويت
الكويت (أ ش أ)
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أدانت الحكومة الكويتية الهجمات الإرهابية التى وقعت بالجزائر، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، مؤكدة موقف الكويت الثابت فى رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه.

وأعربت الحكومة الكويتية -خلال الاجتماع الأسبوعى، الذى عقد اليوم الأحد بقاعة مجلس الوزراء قصر السيف، برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي- عن استنكارها لحادث اقتحام مجموعة إرهابية مسجدا غربى الجزائر، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

كما أدان مجلس الوزراء الكويتى التفجير الإرهابى الذى وقع وسط بنغازى فى ليبيا، والذى أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وكذلك الهجمات الانتحارية على منطقة الشعلة فى العاصمة العراقية بغداد، والتى راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى.

وفى السياق نفسه، أدانت الحكومة الكويتية الهجوم الإرهابى الذى وقع فى قندهار جنوب أفغانستان، والذى راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى.

 


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